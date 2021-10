Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS K+S fallen - Gewinnziel im Blick wegen Reks-Verzögerung Angesichts einer gewissen Unsicherheit hinsichtlich der Unternehmensprognosen haben Anleger bei den in den letzten Monaten starken Aktien von K+S am Mittwoch weiter Kasse gemacht. So zieht sich die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Reks durch …