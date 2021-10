Grifols und ägyptische Regierung weihen in Kairo Afrikas erste Plattform für die Plasmaversorgung ein

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Barcelona, Spanien (ots) -- Erstmalig arbeitet die Plasmabranche mit einer Regierung in einer wegweisendenglobalen öffentlich-privaten Allianz zusammen, um die Selbstversorgung mitplasmabasierten Medikamenten zu erreichen - ein bahnbrechendes Modell, das zuähnlichen Initiativen führen könnte.- Insgesamt werden in Ägypten 20 Spendezentren aufgebaut und ausgestattet. Hinzukommen Produktionsanlagen, eine Akademie, Plasmalogistik und ein neuesPlasmatestlabor. Vertikal integriert, werden sie das ägyptischeGesundheitssystem stärken.- Durch das Abkommen wird nicht nur die Selbstversorgung Ägyptens erreicht,sondern auch der Zugang zu Plasmaprodukten im Nahen Osten, Afrika und anderenLändern verbessert.- Um eine stabile und nachhaltige Plasmaversorgung zu gewährleisten, hat Ägyptenseine Gesetzgebung an die der US-amerikanischen FDA angepasst, die dasweltweit größte und erfahrenste Netz von Plasmasammelzentren beaufsichtigt.Grifols und die National Service Projects Organization (NSPO) in Ägypten habensoeben die erste integrierte Plattform für die Plasmaversorgung in Afrikaeingeweiht. Dies ist der Beginn einer soliden Plasmainfrastruktur, die Ägyptendie Selbstversorgung ermöglicht und gleichzeitig den Zugang zu Plasmaproduktenfür die gesamte Region des Nahen Ostens und Afrikas sowie für andere Ländererleichtert. Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS) ist einer der weltweitführenden Hersteller von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln mit einer mehr als110-jährigen Erfolgsgeschichte, die zur Gesundheit und zum Wohlergehen vonMenschen auf der ganzen Welt beiträgt.Die Allianz, die Grifols und Ägypten im November 2020 angekündigt haben, ist inihren Zielen und ihrem Umfang innovativ. Es ist die erste Allianz überhaupt, dieeine staatliche Einrichtung und einen privaten Plasmahersteller zusammenbringt,um die nationale Selbstversorgung zu verbessern. Diese bahnbrechende Initiativekönnte eine Blaupause für vergleichbare Bemühungen mit anderen Ländern sein, umden lokalen Zugang zu Plasma und Plasmabehandlungen zu verbessern.Der Weg zu diesem Meilenstein wurde durch die rasche Einführung von Gesetzen zurErfüllung internationaler Qualitäts- und Sicherheitsstandards in Ägyptengeebnet. Die lokalen Anforderungen an die Spende entsprechen nun denen derUS-amerikanischen FDA, die das weltweit größte und erfahrenste Netzwerk vonPlasmasammelzentren beaufsichtigt. Grifols' bewährte Erfahrung mit vertikalintegrierten Abläufen, die eine durchgängige Kontrolle des gesamtenPlasmabeschaffungs- und -herstellungsprozesses von der Spende bis zum fertigenmedizinischen Produkt gewährleisten, garantiert hervorragende Qualität.