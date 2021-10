Weitere IT-Partnerschaften im Rahmen von Asana Partners

Heute hat Asana, Inc. (NYSE: ASAN)(LTSE: ASAN), eine führende Work-Management-Plattform für Teams, angekündigt, dass es seine IT-Partnerschaften im Rahmen von Asana Partners erweitert. Dies gibt komplexen Unternehmen die nötigen Mittel, um die Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit und Skalierbarkeit zu meistern, die im Zeitalter des ortsunabhängigen Arbeitens entstehen.

Anfang des Jahres wurde Asana Partners vorgestellt, ein Verbund aus mehr als 200 wichtigen Tools für die tägliche Arbeit mit strategischen Partnern in 75 Ländern. Heute wird Asana Partners erweitert, um IT-Leitern und Administratoren bessere Kontrollmechanismen zu bieten und ihnen bei der Vernetzung funktionsübergreifender Teams zu helfen. Die Datensicherheit hat hierbei Priorität, unter anderem dank neuer Integrationen mit Splunk und Netskope.

„Wir erweitern das Asana Partners-Netzwerk, um Unternehmen in diesem neuen hybriden Arbeitsmodell noch mehr Kontrolle und Flexibilität zu ermöglichen“, sagt Billy Blau, Head of Business and Corporate Development bei Asana. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Splunk und Netskope, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Daten besser zu verwalten und ihre Transparenz zu erhöhen. Hinzu kommen künftige Integrationen mit DLP-, CASB- und eDiscovery-Systemen, die Unternehmen in Bezug auf Sicherheit und Compliance unterstützen sollen. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, den weltweit führenden Unternehmen in unsicheren Zeiten zu mehr Klarheit zu verhelfen.“

Erweiterte IT-Kontrollmechanismen zur Absicherung hybrider Unternehmen

Ab heute kommt die Audit Log API von Asana in der Plug-and-Play-Integration für Security Information and Event Management (SIEM) mit Splunk zur Anwendung. Auf diese Weise kann die IT-Abteilung relevante Veränderungen in Bezug auf Sicherheit und Compliance in ihrem Unternehmen besser nachverfolgen. Wenn mehrere fehlgeschlagene Anmeldeversuche eines Mitarbeiters aus einer unbekannten Region registriert werden, können entsprechende Warnmeldungen versendet werden, und Admins können entsprechende Schritte einleiten.