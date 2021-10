Fazit

Anzeichen für einen Rücklauf an 575,37 US-Dollar werden unter einem Niveau von 615,00 US-Dollar wahrscheinlich. Wer sich bei dieser vergleichsweise starken Aktie an ein Short-Investment herantrauen möchte, könnte dies dann beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB5LGM tun. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf 125 Prozent, Ziel des Scheins läge in diesem Szenario bei 5,90 Euro. Vorzugsweise sollten aber kleinere Handelspositionen in Erwägung gezogen werden.