Zur Rose Revenue up 17.7% in First 9 Months (PLX AI) – Zur Rose revenue up 17.7 per cent in the first nine months.Zur Rose adjusting expected growth in external revenue for the current year to over 15 per cent