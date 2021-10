Volvo Q3 Earnings Beat Consensus; Sees Much Lower China Demand in 2022 Autor: PLX AI | 21.10.2021, 07:26 | | 36 0 | 0 21.10.2021, 07:26 | (PLX AI) – Volvo Q3 revenue SEK 85,300 million vs. estimate SEK 84,700 million.Q3 adjusted EBIT SEK 9,403 million vs. estimate SEK 8,630 millionQ3 EPS SEK 3.47 vs. estimate SEK 3.15Sees China heavy-duty truck market at 970,000 trucks next year, down … (PLX AI) – Volvo Q3 revenue SEK 85,300 million vs. estimate SEK 84,700 million.Q3 adjusted EBIT SEK 9,403 million vs. estimate SEK 8,630 millionQ3 EPS SEK 3.47 vs. estimate SEK 3.15Sees China heavy-duty truck market at 970,000 trucks next year, down … (PLX AI) – Volvo Q3 revenue SEK 85,300 million vs. estimate SEK 84,700 million.

Q3 adjusted EBIT SEK 9,403 million vs. estimate SEK 8,630 million

Q3 EPS SEK 3.47 vs. estimate SEK 3.15

Sees China heavy-duty truck market at 970,000 trucks next year, down from 1,490,000 this year

Sees North America market 300,000 trucks next year, up from 270,000 this year

Sees Europe market 300,000 trucks next year, up from 280,000 this year

China truck demand declined in Q3 following a pre-buy ahead of CN6 emission legislation and a weaker economy in general, Volvo said Volvo Registered (A) Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Volvo Registered (A) Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer