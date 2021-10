Technical Trading: Infineon vor weiterer Rallye

Digitalisierung und der enorme Bedarf nach Chips sind aktuell und wahrscheinlich auch in Zukunft die Treiber der heutigen Tradingchance: Infineon. Was genau es damit auf sich hat, und mit welchem Produkt ich dies nutzen möchte, zeige ich in diesem Video: Zum VideoDer Trade wird in einem kurzen Video erklärt, so dass Sie die Grundlage dafür verstehen und nachvollziehen können. Um das Video zu starten, bitte hier klicken!BULLISH | Was sieht gut aus [weiter]