Fingerprint Cards Q3 Earnings Below Expectations as Supply Tightness Hits Autor: PLX AI | 21.10.2021, 07:39 | | 36 0 | 0 21.10.2021, 07:39 | (PLX AI) – Fingerprint Cards Q3 revenue SEK 354.3 million vs. estimate SEK 364 million.

Q3 gross margin 28.6% vs. estimate 27%

Q3 EBITDA SEK 32.3 million vs. estimate SEK 40 million

Q3 adjusted EPS SEK 0.04

Q3 EBIT SEK 10.8 million

For the fourth quarter of 2021, Fingerprints expects Group revenues to be in the range of SEK 350-390 million

Although we are still affected by the prevailing semiconductor shortage in the world, our access to production capacity continued to improve during the quarter, CEO said

