Jyske Bank Raises Outlook After 9-Month Profit Around DKK 2.4 Billion Autor: PLX AI | 21.10.2021, 08:10 | | 29 0 | 0 21.10.2021, 08:10 | (PLX AI) – Jyske Bank 9-month profit after tax DKK 2,400 million.

Outlook FY EPS DKK 40-41, up from DKK 34-38 previously

Outlook FY pretax profit DKK 3,800-3,900 million, up from DKK 3,300-3,700 million previously

Outlook FY profit after tax DKK 3,000-3,100 million, up from DKK 2,600-2,900 million previously

The upgrade mirrors a continued high level of activity in all business units, Jyske said

