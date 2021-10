Kissigs Portfoliocheck: Sein antizyklischer Einstieg bei EOG Resources spült Value Investor Bill Nygren nun richtig Geld in die Kasse

EOG Resources bereits vor zwei Jahren ein und baute in der Folge seine Position bei fallenden Kursen moderat aus. Im 2. Quartal 2020 und trieb seine Anfangsposition von 1,7 Mio. auf 4,7 Mio. Anteile hoch und im 2020er Schlussquartal dann auf 6,1 Mio. Aktien. Auf diesem Niveau hält er sein Paket seitdem konstant und rangiert mit 1% aller Anteile unter den größten Aktionären auf Platz 18. Sein massives Aufstocken im 2020er Schlussquartal erfolgte zu Kursen zwischen $35 und $50 und seitdem schaut Bill Nygren dem Kurs einfach nur beim Steigen zu. Hannibal, der Anführer des A-Teams, hätte gesagt: "Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert". Denn der Aktienkurs hat sich inzwischen auf $90 hochgeschraubt und Nygren damit Kursgewinne von mehr als $225 Mio. beschert..



- zum Artikel auf aktien-mag.de



Disclaimer : Habe Alphabet, Facebook auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki. Bill Nygren agiert oft antizyklisch. Er stieg beibereits vor zwei Jahren ein und baute in der Folge seine Position bei fallenden Kursen moderat aus. Im 2. Quartal 2020 und trieb seine Anfangsposition von 1,7 Mio. auf 4,7 Mio. Anteile hoch und im 2020er Schlussquartal dann auf 6,1 Mio. Aktien. Auf diesem Niveau hält er sein Paket seitdem konstant und rangiert mit 1% aller Anteile unter den größten Aktionären auf Platz 18. Sein massives Aufstocken im 2020er Schlussquartal erfolgte zu Kursen zwischen $35 und $50 und seitdem schaut Bill Nygren dem Kurs einfach nur beim Steigen zu. Hannibal, der Anführer des A-Teams, hätte gesagt: "". Denn der Aktienkurs hat sich inzwischen auf $90 hochgeschraubt und Nygren damit Kursgewinne von mehr als $225 Mio. beschert..

Bill Nygren fährt einen fokussierten Investmentstil mit einigen wenigen, ausgesuchten Werten. Zum Ende des 2. Quartals hatte er insgesamt 50 Werte im Depot, darunter lediglich einen neuen. Seine Turnoverrate lag erneut bei überschaubaren 6%.Mit 36,8% bleiben die Financial Services in Nygrens gut $16,5 Mrd. schweren Depot an der Spitze, gefolgt von Communication Services mit 16,0%, Technologiewerten mit 10,1%, zyklischen Konsumwerten mit 9,8% und Energiewerten mit 8,0%. Schon seit vielen Quartalen ist Nygrens größte Position Alphabet und das mit relativ konstanten 4% Depotanteil. Mit CapitalOne und Ally Financial folgen zwei hoch gewichtete Finanzwerte vor Facebook und dem Ölexlporer EOG Resources [WKN: 877961].