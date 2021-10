Die amerikanischen Aktienmärkte kratzten gestern unter erneut dünnstem Handelsvolumen an den Allzeithochs - aber bildet der S&P 500 nun ein Doppel-Top aus? Natürlich nicht - das ist sicherlich nur eine Zwischenstation zu

Die amerikanischen Aktienmärkte kratzten gestern unter erneut dünnstem Handelsvolumen an den Allzeithochs - aber bildet der S&P 500 nun ein Doppel-Top aus? Natürlich nicht - das ist sicherlich nur eine Zwischenstation zu ganz neuen Allzeithochs an der Wall Street, denn nun beginnt doch die saisonal starke Zeit für die Aktienmärkte! Dazu kommen nun die Aktienrückkäufe der US-Unternehmen ab Anfang November. Daher ist Markus Fugmann natürlich in diesem Video extrem bullisch, weist jedoch auf die Risiken und Nebenwirkungen dieser bullischen Einstellungen hin. Zu achten ist auf die Entwicklung der US-Renditen - die Anleihemärkte erzählen derzeit eine andere Geschichte as die Aktienmärkte..

Hinweis aus Video zu Live-Link: Boom & Bust #8 - "Jahresendrally - alles bullisch, oder was?" Mit André Stagge (und einem bullischen Fugmann)

https://www.youtube.com/watch?v=6_6KSvpsKJo

Das Video "Aktienmärkte: Wenn Fugmann bullisch wird..!" sehen Sie hier..