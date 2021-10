Ein langfristiges Szenario für den DAX

Da sich an der kurzfristigen Situation diverser Märkte jüngst wenig getan hat, habe ich auf der Suche nach einem Thema für die heutige Ausgabe mal wieder meine langfristigen Charts durchgeblättert.

Ich wusste gar nicht mehr, wann ich wohl zuletzt über diesen Chart berichtet habe. Aufgrund der eingezeichneten Pfeile musste es wohl in etwa am Hoch der Welle B gewesen sein, also Anfang 2020. Denn ansonsten hätte ich die Pfeile sicherlich bereits auf den tatsächlichen Kursverlauf angepasst oder diese aus dem Chart entfernt. Also habe ich auf der Suche nach diesem Chart meine gesammelten Bilddateien im Rückwärtsgang durchsucht. Und dabei bin ich auch auf folgende Tabelle aus der Börse-Intern vom 19. Februar 2021 gestoßen:

Warum ich beim Anblick dieser Tabelle ins Stocken geriet, verrate ich gleich. Fündig geworden bin ich bezüglich des DAX-Charts letztlich bei der Bilddatei vom 6. März 2020:

Ich habe allerdings noch etwas weiter zurückgeblättert, weil ich wissen wollte, ob ich die Prognose einer zweiten Abwärtswelle (Welle C) schon früher aufgestellt habe. Denn am 6. März 2020 war diese inmitten des Corona-Crashs schon am Laufen. Und tatsächlich – ich wurde fündig mit einer Datei vom 22. Januar 2020, mit der ich auf die Möglichkeit eines Doppeltops hingewiesen hatte (siehe auch „Neues Allzeithoch im DAX bislang nur eine erneute Bullenfalle“):

Der Chart von damals stellt sich heute wie folgt dar:

Es zeigt sich, dass es tatsächlich zu dem befürchteten Doppeltop gekommen ist. Und das Kursziel, welches sich aus dieser Formation ergab, wurde auch ziemlich genau abgearbeitet (grüne horizontale Linie).

Mit dem Elliott-Wellen-Chart oben vom 6. März 2020 wollte ich, nachdem die Abwärtsbewegung bereits begonnen hatte, inmitten einer vorherrschenden Marktpanik auf die Möglichkeit der Wellengleichheit (rote Rechtecke) und damit auf ein (weiteres) mögliches Kursziel (neben dem Doppeltop) für die Abwärtsbewegung hinweisen (siehe „Übertriebene Panik? +++ Welches Szenario läuft gerade im DAX?“).

Das Elliott-Wellen-Szenario einer ABC-Korrektur ging auf

Letztlich erreichte der DAX das tiefere Kursziel aus dem Doppeltop. Doch am Ende – und darauf kommt es mir heute eigentlich ausschließlich an – legten die Kurse wieder zu und das Elliott-Wellen-Szenario einer ABC-Korrektur ging auf (siehe angepasste blaue Buchstaben im folgenden Chart).