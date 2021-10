STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Gegenüber dem Schlusskurs der letzten Handelswoche von 169,56 Prozentpunkten startete der Euro-Bund-Future mit einem Abschlag von 34 Basispunkten in die neue Woche. Bis Mittwochmorgen fiel er kontinuierlich auf 168,08 Prozentpunkte. Seitdem erholt sich der Euro-Bund-Future und notiert am Mittwochmittag bei 168,69 Prozentpunkten. Im Wochenvergleich liegt die Rendite unverändert bei -0,12%. Demgegenüber ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe von 0,34% auf 0,29% gefallen.

Anlegertrends

Europäische Union emittiert weltweit größten Green Bond Seit Ende letzter Woche ist der EU Green Bond an der Börse Stuttgart handelbar. Im Rahmen der Finanzierung des EU-Wiederaufbaufonds hat die EU über den Green Bond (WKN A3K4C4) 12 Milliarden Euro aufgenommen. Bis 2026 sollen mindestens 250 Milliarden Euro über weitere Green Bonds dem EU-Wiederaufbaufonds zugeführt werden. Der Green Bond hat eine Laufzeit bis zum 04.02.2037. Der Zinssatz liegt bei 0,40%. Bereits am 04.02.2022 erfolgt die erste anteilige Zinszahlung. Die weiteren Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht lediglich einem Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls einem Euro. S&P vergibt für die Europäische Union ein AAA Rating.