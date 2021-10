Silber: Chartbild hat sich aufgehellt!

Endlich hat sich der Silberpreis gefangen. Nun könnte tatsächlich der charttechnische Ausbruch gelingen. Dann sollten auch die Silberaktien wieder Fahrt aufnehmen.

Noch Ende September herrschte Deprression am Silbermarkt . Zeitweise fiel die Notiz unter die Marke von 21,50 US-Dollar je Unze. Doch inzwischen hat sich das Bild aufgehellt. Silber stieg über die Marke von 24 US-Dollar, hat einen kleinen Aufwärtstrend etabliert und um rund ein Achtel seit dem Tief zugelegt. Das große Bild sieht noch nicht wirklich gut aus, denn im Prinzip steckt Silber seit Januar/Februar weiter in der Seitwärts-Konsolidierung zwischen 22 und 30 US-Dollar. Doch kurzfristig sieht der Chart wieder besser aus. Die Erholung könnte bis zur fallenden 200-Tagelinie reichen, die derzeit um 25,50 US-Dollar verläuft.

Silberaktien kommen in Fahrt

Mit dem verbesserten Chartbild und dem höherem Silberpreis kommen auch die Silberaktien wieder in Fahrt. So haben die Papiere von GR Silver Mining (0,36 CAD | 0,26 Euro; CA36258E1025) seit dem Jahrestief bei 0,26 CAD bereits um rund 40 Prozent zugelegt. Das klingt viel, doch bis zum Jahreshoch ist es noch ein weiter Weg. Dementsprechend besteht hier ein riesiges Potenzial. Die Kanadier entwickeln mehrere Silberprojekte in Mexiko. Im Fokus steht dabei das Plomosas-Projekt, eine ehmalige Mine, für die GR Silver Mining bereits eine erste, eigene Ressourcenschätzung vorgelegt hat (ausführlich hier). Aktuell laufen Bohrprogramme und die Exploration der Vorkommen wird vorangetrieben. Anleger dürfen also mit einem stetigen Newsflow rechnen.

AKTIENINFO – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V): GRSL

ISIN: CA36258E1025

Aktienkurs: 0,36 CAD | 0,26 Euro

Börsenwert: 68 Mio. CAD

Ausstehende Aktien (voll verwässert): 188.227.065

davon Optionen: 9.897.256 (durchschnittlicher Ausübungspreis: 0,45 CAD)

davon| Warrants: 24.273.775 (durchschnittlicher Ausübungspreis: 0,55 CAD)

Anteilseigner: First Majestic Silver (14%), Management & Insider (8%), Institutionelle Investoren & Fonds (29%)

Das könnte Sie auch interessieren:

Bilder/Tabellen/Graphiken: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), GR Silver Mining