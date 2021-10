Rot-grün-dunkelrote Koalition verhandelt in Berlin Autor: Tichys Einblick | 21.10.2021, 16:35 | | 0 | 0 21.10.2021, 16:35 | In Berlin setzt sich heute eine Spielzeugeisenbahn der besonderen Art in Gang. SPD, Grüne und Linkspartei legen den Fahrplan für eine neue Etappe auf dem Weg nach „Bullerbü“ fest. Über das Ziel ist man sich alles in allem einig: Die deutsche Hauptstadt als Modell für die rot-grüne Regierung von morgen; und dieser Traum ist dann Der Beitrag Rot-grün-dunkelrote Koalition verhandelt in Berlin erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Georg Gafron.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer