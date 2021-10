Mit der Kooperation von Pfizer mit dem deutschen Biotech-Unternehmen BioNTech schlugen Investoren auch bei Pfizer zu und hievten die Aktie in diesem Jahr auf 51,86 US-Dollar aufwärts. Damit gelang es auch einen seit 2018 bestehenden Abwärtstrend zu beenden, aber genau in diesen Bereich ist das Papier zuletzt wieder zurückgekehrt. Aktuell versucht sich der Wert auf diesem Niveau an einer Stabilisierung, die immer weiter zu gelingen scheint. Doch um handfeste Signale hieraus abzuleiten, bedarf es weiterer Anstrengungen bullischer Marktteilnehmer.

Boden im Aufbau

Um greifbare Signale für ein kurzfristiges Long-Investment mit Zielen bei 46,00 und darüber 47,50 US-Dollar zu erhalten, sollte mindestens einen Kurssprung über 44,00 US-Dollar bei der Pfizer-Aktie gelingen. Ein übergeordnetes Ziel lässt sich sogar um 48,28 US-Dollar für das Papier ableiten. Geht es dagegen unter 40,00 US-Dollar abwärts, müsste noch einmal der seit März 2020 bestehende Aufwärtstrend um 38,35 US-Dollar als Unterstützung aushelfen.