Zwischen April 2020 und Mitte Februar dieses Jahres schoss die Uber-Aktie von 13,71 auf 64,05 US-Dollar aufwärts und übertraf somit die Höchststände aus 2019 von 47,08 US-Dollar deutlich. Nur wenig später ging der Wert in eine Konsolidierung über, diese reichte bis in den Unterstützungsbereich um 38,50 US-Dollar aufwärts und präsentiert sich dabei in lediglich drei Wellen. Das spricht ganz klar für eine Konsolidierung, der anschließende Anstieg an den Abwärtstrend könnte bei einem erfolgreichen Ausbruch nun neuerliche Kaufsignale hervorbringen.

Hop oder Top

Für greifbare Handelsansätze mit Zielen bei 52,36 und darüber 55,10 US-Dollar muss ein Kurssprung mindestens per Wochenschlusskurs über 48,85 US-Dollar gelingen. Vielleicht könnte im Zuge der Kaufwelle sogar das aktuelle Jahreshoch bei 64,05 US-Dollar angesteuert werden. Auf jeden Fall deutet sich ein klarer Ausbruch zur Oberseite an, gestützt wird die Uber-Aktie zusätzlich noch durch den kürzlich überwundenen EMA 50. Ein Rückfall unter 45,00 US-Dollar würde allerdings für eine Konsolidierung in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts bei 42,62 US-Dollar sprechen.