Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Nicht einmal die Bildung des Nachwuchses bekommt man in Berlin hin Berlin, was ist das überhaupt? Ein „failed state“ oder eine Nicht-Regierungs-Organisation NGO? Antwort: Berlin ist beides. NGO ist Berlin im Sinne des Wortes: Es wird nicht regiert, es sei denn, man hält so manches rot-grün-dunkelrot-ideologische …