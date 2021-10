Essity 9-Month Sales Miss Expectations; Sets New Growth Target Autor: PLX AI | 22.10.2021, 06:56 | | 11 0 | 0 22.10.2021, 06:56 | (PLX AI) – Essity 9-month sales SEK 87,641 million vs. estimate SEK 88,100 million.9-month adjusted EBITA SEK 10,603 million vs. estimate SEK 10,400 millionCompany presents new business areas and new sales growth targetEssity new growth target is to … (PLX AI) – Essity 9-month sales SEK 87,641 million vs. estimate SEK 88,100 million.9-month adjusted EBITA SEK 10,603 million vs. estimate SEK 10,400 millionCompany presents new business areas and new sales growth targetEssity new growth target is to … (PLX AI) – Essity 9-month sales SEK 87,641 million vs. estimate SEK 88,100 million.

9-month adjusted EBITA SEK 10,603 million vs. estimate SEK 10,400 million

Company presents new business areas and new sales growth target

Essity new growth target is to achieve sales growth of more than 5%, which includes both organic and acquisitions

This replaces the previous target of organic sales growth of more than 3%

