Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 35 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukten hohe Erträge ermöglichen.

Die Aktie des im TecDAX gelisteten Konzerns mit dem Hauptaugenmerk auf optischen Technologien (Photonik), die von etlichen Industrien, wie beispielsweise der Halbleiter-, der Automobil-, aber auch der Medizintechnik angewendet werden, Jenoptik (ISIN: DE000A2NB601), legte in den vergangenen Wochen eine Berg- und Talfahrt hin. Verzeichnete die Aktie noch am 24.9.21 bei 32,38 Euro einen Höchststand, so wurde sie am 6.10.21 zeitweise um 16 Prozent tiefer bei 27,10 Euro gehandelt, um bis zum 21.10.21 wieder auf bis zu 32,54 Euro anzusteigen.

Nach der Übernahme der Berliner Glas Medical und der Swiss Optic, die das globale und stark wachsende Photonik-Geschäft stärken soll, bekräftigten Analysten ihre Kaufempfehlungen für die Jenoptik-Aktie mit Kurszielen von bis zu 38 Euro (Hauck & Aufhäuser). Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 35 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukten hohe Erträge ermöglichen.