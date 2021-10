Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten auf die Bayer-Aktie können Anleger auch bei einem seitwärts oder schwächer laufenden Kurs der Bayer-Aktie positive Renditen erzielen.

Bonus-Zertifikat mit 16% Chance und 22% Sicherheitspuffer

Das HVB-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000HR9JNZ3) auf die Bayer-Aktie mit Barriere bei 37,50 Euro, Bonuslevel und Cap bei 60 Euro, BV 1, Bewertungstag 16.9.22, wurde beim Aktienkurs von 48,18 Euro mit 51,62 – 51,64 Euro gehandelt. Verbleibt die Bayer-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 37,50 Euro, dann wird das Zertifikat am 23.9.22 mit dem Höchstbetrag von 60 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 51,64 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in 11 Monaten einen Bruttoertrag von 16,19 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 22,17 Prozent auf 37,50 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Bayer-Aktie ins Depot geliefert.

Discount-Zertifikat mit 8% Chance und 15% Discount

Das Morgan Stanley-Discount-Zertifikat auf die Bayer-Aktie (ISIN: DE000MA92GH9), BV 1, Bewertungstag 16.9.22, mit Cap bei 44 Euro wurde beim Aktienkurs von 48,18 Euro mit 40,75 – 40,77 Euro gehandelt. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 15,38 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Bayer-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 44 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 44 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in 11 Monaten einen Bruttoertrag von 7,92 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Notiert die Bayer-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 44 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Anlageprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.