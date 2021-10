Holmen Q3 Earnings Top Expectations on Higher Wood Product & Paper Prices Autor: PLX AI | 22.10.2021, 11:42 | | 15 0 | 0 22.10.2021, 11:42 | (PLX AI) – Holmen Q3 sales SEK 4,877 million vs. estimate SEK 4,883 million.Q3 adjusted EBIT SEK 1,129 million vs. estimate SEK 1,086 millionThe increase in profit was due to higher prices for wood products and paper, as well as seasonally low … (PLX AI) – Holmen Q3 sales SEK 4,877 million vs. estimate SEK 4,883 million.Q3 adjusted EBIT SEK 1,129 million vs. estimate SEK 1,086 millionThe increase in profit was due to higher prices for wood products and paper, as well as seasonally low … (PLX AI) – Holmen Q3 sales SEK 4,877 million vs. estimate SEK 4,883 million.

Q3 adjusted EBIT SEK 1,129 million vs. estimate SEK 1,086 million

The increase in profit was due to higher prices for wood products and paper, as well as seasonally low costs

Q3 EPS SEK 4.7

Q3 EBIT SEK 978 million vs. estimate SEK 1,055 million

Q3 net income SEK 763 million Holmen Registered (A) Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Holmen Registered (A) Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer