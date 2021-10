Goldpreis: Jetzt wird wieder alles besser!

Der Goldpreis macht sich auf, die 200-Tage-Linie zu überschreiten und die 1.800-Marke wieder anzugreifen. Die Stimmung ist wieder deutlich bullish. Das Umfeld könnte für solch einen Angriff kaum besser sein.

Der Goldpreis macht sich auf, die 200-Tage-Linie zu überschreiten und die 1.800-Marke wieder anzugreifen. Die Stimmung ist wieder deutlich bullish. Das Umfeld könnte für solch einen Angriff kaum besser sein. Gelingt jetzt der Durchbruch?

Gold: Jetzt muss die 200-Tage-Linie fallen!

Charttechnisch hat sich das Bild beim Goldpreis deutlich verbessert. Die Tage der Lethargie und Langeweile scheinen vorbei zu sein. Gold notiert aktuell ziemlich genau an der 200-Tage-Linie und hatte diese bereits zeitweise überschritten. Gelingt dies nun nachhaltig, könnte das ein Kaufsignal generieren, was professionelle Trader zu Anschlusskäufen motivieren dürfte. Dann stünden auch die nächsten Widerstände bei 1.820/1.840 US-Dollar wieder im Fokus. Das Umfeld für einen Ausbruch scheint derzeit optimal. Die allgemeinen Aktienmärkte schwächeln, die Weltwirtschaft kämpft mit seinen kaputten Lieferketten und die Corona-Seuche macht sich wieder auf der Nordhalbkugel bemerkbar. Dazu kommen die hohen Energiepreise und die jüngst erreichten Rekordnotizen bei Kupfer, Nickel, Aluminium und Zink. Überall gibt es Probleme auf der Angebotsseite. Im globalen Handelssystem hakt es derzeit gewaltig. Die Inflationsraten dürften jedenfalls auf einem hohen Niveau bleiben. Und das sollte ebenfalls dem Goldpreis Rückenwind geben, um nun den charttechnischen Ausbruch zu schaffen. Impulse erwarten wir aber auch von der nun anstehenden Zahlensaison. Wichtige Branchengrößen wie Barrick Gold oder Newmont werden in den kommenden Tagen und Wochen über das abgelaufene dritte Quartal berichten. Viele Konzerne dürften angeischts des Goldpreisniveaus ansprechende Zahlen abliefern und ihre Bilanzen deutlich gestärkt haben.

Goldaktien mit niedrigen Bewertungen

Diese sich bessernde Stimmung soltle auch den Goldaktien guttun. Die niedrigen Bewertungen laden bei vielen Papieren derzeit zum Kauf ein. So haben die Aktien von Barsele Minerals (0,60 CAD | 0,40 Euro; CA0688921083) in den vergangenen Monaten etwa ein Drittel ihres Wertes verloren und konnten zuletzt einen Teil ihrer Verluste wieder wettmachen. Die Kanadier und der Goldproduzent Agnico Eagle führen derzeit Verhandlungen. Barsele will das Barsele-Goldprojekt in Schweden komplett erwerben. Aktuell halten sie 45 Prozent der Anteile. Der milliardenschwere Goldminer hält dementsprechend 55 Prozent der Anteile und war bisher für die Exploration und Entwicklung des Vorkommens zuständig. Das Projekt hat bereits eine Ressource mit 2,5 Mio. Unzen Gold, wobei das Management selbst 3,5 Mio. Unzen Gold als mittelfristiges Ziel ausgegeben hat. Bis zum 31. Oktober wollen die beiden Parteien eine Einigung erzielen.