Die Spannung steigt; zumindest aus charttechnischer Sicht. Seit Mitte Juni befindet sich die Aktie in einem ausgeprägten Korrekturszenario. Noch konnte sich die Allianz-Aktie nicht abschließend aus der Korrektur befreien, aber immerhin scheint sich deren Würgegriff ein wenig zu lösen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie der Allianz vom 29.09. hieß es unter anderem „[…] Mit den heraufziehenden Marktunbilden beschleunigte sich der Rücksetzer Mitte September. Die von uns zuletzt thematisierte Unterstützungszone 190 Euro / 185 Euro geriet hierbei schnell in den Fokus. Als es dann auch noch darunter ging, dürfte bei dem einen oder anderen Marktakteur Schnappatmung eingesetzt haben, stand doch die Tür in Richtung 170 Euro offen… Das niedrige Kursniveau zog jedoch erste Käufer an. Die Allianz-Aktie drehte oberhalb von 180 Euro wieder nach oben ab. Zwischenzeitlich gelang sogar die Rückkehr über die 190 Euro. Die nächsten Handelstage versprechen nun spannend zu werden. Gelingt es der Aktie nun womöglich, die Erholung über die Zone 200 / 205 Euro zu ziehen oder gerät noch einmal die 190 Euro / 185 Euro in den Fokus?“

In der Folgezeit verlagerte sich das Handelsgeschehen in der Aktie nach und nach in Richtung der Widerstandszone 200 Euro / 205 Euro. Obwohl durchaus Druck auf die Zone ausgeübt wurde und wird, blieben bis zuletzt dynamische Vorstöße, die die Zone hätten ins Wanken bringen können, weitgehend aus.

Immerhin gelang es der Allianz-Aktie, sich des Abwärtstrends (rot) zu entledigen. Der Wert verließ diesen seitwärts.

Kurzum. Die Allianz hat die Veröffentlichung ihrer Q3-Daten für den 10. November angekündigt. Möglicherweise resultieren daraus weitere, wichtige Impulse für die Aktie. Aus charttechnischer Sicht hat sich die Lage zwar mit dem Verlassen des Abwärtstrends etwas verbessert, dennoch mahnt das Fehlen von Dynamik weiterhin zur Vorsicht. Ein Ausbruch über die 205 Euro könnte diesbezüglich womöglich aber Abhilfe schaffen. Auf der Unterseite gilt es unverändert, einen Rücksetzer unter die 190 Euro / 185 Euro.