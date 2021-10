Einfach gedacht: Mutares gewinnt einen neuen Großaktionär - 10% gehören nun dem SBF-Sanierer Elber GmbH

Mutares





Disclaimer: Habe Mutares, SBF auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.

Sanierungsexperte[WKN: A2NB65] hat soeben eine voluminöse Kapitalerhöhung durchgezogen samt Bezugsrechten für die Altaktionäre und Bezugsrechtshandel über die Börse ( mehr dazu hier ). Nun trudeln die ersten Stimmrechtsmeldungen ein und bringen durchaus Interessantes zutage. Damit ist nicht gemeint, dass CEOnun 25,08% an Mutares hält, sondern viel interessanter erscheint schon der Einstieg der Elber GmbH vonmit 10,12%. Denn diehat über viele Jahre den Sanierungsfall Corona Equity Partners, die heute als[WKN: A2AAE2] firmiert, finanziell unterstützt und ist bis heute deren Mehrheitsaktionär (63,2%).Nun also der Einstieg bei Mutares, die ja selbst keinen Sanierungsfall darstellt, sondern auf Sanierungsfälle und Sondersituationen spezialisiert ist. Ich denke, Elber hat durch sein Engagement und den erfolgreichen Turnaround bei SBF "Blut geleckt" und möchte diesen einen Erfolg möglichst oft wiederholen. Und das nicht in Eigenregie, sondern über den Sanierungsexperten Mutares. Übersetzt man die Zahl der Stimmrechte mit Zahl der gehaltenen Aktien, läge die Beteiligung von Elber an Mutares bei knapp €47 Mio. Ich würde meinen, Elber ist gekommen, um zu bleiben und wohl ein weiterer großer Ankeraktionär für Mutares.