Der Finanzdienstleister Paypal will mit dem sozialen Netzwerk Pinterest zur Super-App aufrüsten. Anleger zeigen sich bislang wenig überzeugt. Die Aktie verliert innerhalb von zwei Tagen mehr als zehn Prozent.

Unter den Online-Zahlungsdienstleistern ist das 1998 gegründete Paypal ein echtes Urgestein. Zuletzt wickelten mehr als 400 Millionen Kunden Zahlungen im Wert von 311 Milliarden US-Dollar über Paypal ab. In der Corona-Krise hatte das Unternehmen besonders vom Boom im Online-Handel profitiert.

Ein Großteil des anvisierten Kaufpreises von rund 45 Milliarden US-Dollar soll in Form von Paypal-Aktien fließen. Die starken Kursverluste könnten die Verhandlungen erschweren, berichten Insider dem Wall Street Journal.

Medienberichten zufolge bietet Paypal den Pinterest-Aktionären 70 US-Dollar pro Anteilsschein. Aktuell steht der Kurs der Aktie bei rund 58 US-Dollar. Der Deal wäre die teuerste Übernahme eines sozialen Netzwerks. Im Jahr 2016 hatte Microsoft 26,2 Milliarden US-Dollar für LinkedIn gezahlt.

Pinterest mit seinen 450 Millionen aktiven Nutzern ist als Pinnwand für Do-it-yourself-Wohnideen, Hochzeitsdekorationen und Kochrezepte groß geworden. Geld verdient das Unternehmen hauptsächlich mit Werbung. Anfang 2021 schien offenbar auch Software-Riese Microsoft interessiert an einer Übernahme.

Branchenkenner glauben, dass Paypal mit Pinterest ein größeres Stück vom E-Commerce-Kuchen abhaben will. „Wäre Pinterest ein Gewinn für Paypal?“ fragen die Experten von BofA (Bank of America) Global Research. So könnte Pinterest dem Zahlungsdienstleister neue Nutzer bescheren – vorausgesetzt, diese sind nicht sowieso schon Paypal-Nutzer. Das soziale Netzwerk könnte mit seinen Werbeeinnahmen außerdem eine zusätzliche Einnahmequelle für Paypal erschließen. Auch könnten die Nutzerdaten der Pinterest-Nutzer lukrativ sein.

Im vergangenen Jahr übernahm Paypal die Coupon-App Honey – ebenfalls ein Schritt, mehr über die Kaufgewohnheiten seiner Nutzer zu erfahren. Paypal könnte sich mit seinen Zukäufen zu einer Art Super-App entwickeln, die Werbung, Shopping und Bezahlen miteinander verbindet.

Die Paypal-Aktie gehörte in den vergangenen Jahren zu den Börsengewinnern – plus 450 Prozent in fünf Jahren. Für die BofA-Analysten sind vor allem das bewährte Geschäftsmodell und das starke Wachstum ein Grund, weiter auf die Aktie zu setzen. Sie empfehlen Paypal zum Kauf mit einem Kursziel von 323 US-Dollar.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion