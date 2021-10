Einen gebrauchten Handelstag erlebt Intel bislang am heutigen Freitag (22.10.).

Einen gebrauchten Handelstag erlebt Intel bislang am heutigen Freitag (22.10.). Die Aktie reagierte „verschnupft“ auf die schwachen Q3-Daten des Unternehmens. Intel hatte am Donnerstag nach Handelsschluss Farbe bekennen müssen.

Bereits im nachbörslichen Handel deutete sich das Kursfiasko an… Und so kam es, wie es kommen musste. Der Start in den regulären Freitagshandel ging „in die Hose“. Ein ganz schwacher Wochenausklang droht unmehr.

Die Reaktion auf die Zahlen hat in den Kursverlauf der Aktie eine tiefe Kerbe geschlagen. Auch aus charttechnischer Sicht kommt der Rücksetzer zur Unzeit, war die Aktie doch drauf und dran, mit dem Bereich um 55 US-Dollar einen wichtigen Widerstand aus dem Weg zur räumen.

Schauen wir uns zunächst einige Eckdaten aus dem Quartalsbericht an. Intel konnte im aktuellen Berichtszeitraum gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal den Umsatz um knapp 5 Prozent auf 19,2 Mrd. US-Dollar steigern. Die Umsatzentwicklung riss keinen vom Hocker, um es einmal salopp zu formulieren. Beim Gewinn sah es besser aus. Intel erzielte im 3. Quartal 2021 einen Gewinn in Höhe von 6,8 Mrd. US-Dollar, nach 4,3 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2020. Auch in puncto Umsatzerwartung für das vierte Quartal konnte Intel nicht wirklich überzeugen.

Aus charttechnischer Sicht muss es für Intel nun darum gehen, sich im besten Fall im Bereich von 50 US-Dollar zu stabilisieren. Anderenfalls würde eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 45 US-Dollar drohen. Um für etwas Entlastung zu sorgen, muss Intel zurück über die 52 US-Dollar, noch besser wäre ein Comeback oberhalb von 55 US-Dollar.