Die Analysten von Beacon Securities nehmen die Berichterstattung zu Saturn Oil & Gas (WKN A3C9X6 / TSXV SOIL) mit dem Rating „kaufen“ auf. Das Kursziel für die Ölgesellschaft sieht man bei 10,15 CAD!



Beacon sieht zudem gleich mehrere Gründe, aus denen Saturn besser laufen könnte als die Peer Group. Dazu gehört vor allem eine kostengünstige Akquisition, bei der die Experten „beindruckendes“ Aufwärtspotenzial sehen. Die Gesellschaft habe nämlich 6.400 boe/d (Barrels of Oil Equivalent) und 24 Mio. boe an PDP-Reserven (Proved Developed and Producing) im Südosten Saskatchewans für 12.000 Dollar pro boe/d bzw. 3,19 Dollar pro boe übernommen, so Beacon. Die Analysten gehen davon aus, dass die Produktion zum Jahresende 2021 damit 7.000 boe/d erreichen könnte. Für das Jahresende 2022 rechnet man bei Beacon mit 8.000 boe/d.

Sitka Gold ist drauf und dran den Saddle Eiger-Code zu entziffern

Exploration liefert manchmal viel Schwarzbrot, aber auch Schwarzbrot ist am Ende nahrhaft. So kann man die jüngsten drei Bohrergebnisse von Sitka Gold (CSE:SIG; FRA: 1RF) von der Eiger Zone auf dem RC Gold Projekt im Yukon vielleicht einstufen. nsgesamt hat Sitka in diesem Jahr 15 Löcher mit einer Gesamtlänge von 5.000 Metern gebohrt. Einschließlich der jetzt präsentierten Resultate liegen neun Bohrergebnisse vor.

Cybin Inc. treibt präklinische Psychedelika-Studien voran

Hervorragende Neuigkeiten von Cybin Inc. (NYSE CYBN / WKN A2QJAV): Das Biotechunternehmen, das sich auf die Entwicklung psychedelischer Therapeutika konzentriert, hat vor Kurzem die 74. präklinische Studie abgeschlossen, mit der man die firmeneigenen psychedelischen Moleküle in Studien vorantreibt, die den Zweck haben, den IND-Status (Investigational New Drug) zu erlangen.

Willkommen im Club! Group Ten präsentiert seine Maiden Resource

Anlässlich der gestrigen Veröffentlichung der Maiden Ressource möchten wir einen Toast auf Group Ten (TSXV: PGE; FRA: 5D32) ausbringen: „Willkommen im Club!“ Nun ist es offiziell und bewiesen, was aufmerksame Beobachter (und Leser von Goldinvest.de) bereits seit längerem erkannt haben: Das Stillwater West Projekt verfügt über ein enormes Mineralienvorkommen, das von heute an nur noch wachsen wird.

Tembo Gold verpflichtet erfahrenen Projektmanager für neue Kampagne

Tembo Gold Corp. (TSXV: TEM; FRA: T23A) hat sich für die bevorstehende Explorationskampagne auf seinem gleichnamigen Projekt in direkter Nachbarschaft zu Barrick Golds Weltklassemine Bulyanhulu im Norden von Tansania die Unterstützung durch einen erfahrenen Projektmanager gesichert. Andrew Pedley wird künftig die Rolle des Explorationsprojektmanagers ausfüllen.

Portofino Resources: Finanzierung schließt mehrfach überzeichnet

Nach der Übernahme des Nachbarn Neo Lithium für 960 Mio. CAD hat Portofino Resources (TSXV: POR; FRA: POTA) schnell geschaltet und eine zuvor bereits angekündigte Platzierung über insgesamt 650.000 CAD in Windeseile geschlossen. Die Finanzierung war mehrfach überzeichnet. Am Ende musste CEO David Tafel die Zeichner sogar zurückschneiden, da die Börse keine Überschreitung der Zeichnungssumme von 650.000 CAD zulassen wollte.

Lucapa Diamond: Bohrbeginn auf dem australischen Merlin-Projekt

In Kürze werden sich auch auf dem Merlin-Diamantenprojekt in Nordaustralien die Bohrer drehen, denn Lucapa Diamond Company (ASX: LOM, FSE: NHY) hat von der australischen Regierung die ersten benötigten Genehmigungen erhalten und kann mit seinen Arbeiten auf dem Projekt bereits beginnen, obwohl die Merlin-Akquisition noch nicht ganz abgeschlossenen ist. Durchgeführt werden die Arbeiten von der 100%-igen Tochtergesellschaft Australian Natural Diamonds Pty Ltd.

Excellon Resources: Silber-, Zink- und Bleimine Platosa liefert erneut

Silberproduzent und Explorer Excellon Resources (NYSE EXN / WKN A2QEQZ) liefert für das dritte Quartal einmal mehr solide Produktionsergebnisse von seiner Silber-, Zink- und Bleimine Platosa in Mexiko ab. Wie die Gesellschaft, die auch in Sachsen auf den Spuren signifikanter Silbervorkommen ist, meldete, wurden in den drei Monaten bis Ende September 521.160 Unzen Silberäquivalent gefördert und damit ungefähr so viel wie im Vorjahres Zeitraum (524.312 Unzen).

P2 Gold macht Tempo bei wirtschaftlicher Bewertung des Gabbs-Projekts

P2 Gold Inc. (TSXV: PGLD; FRA: 4Z) arbeitet intensiv an der Weiterentwicklung des historischen Gold-Kupfer-Projekt Gabbs, das es im Mai dieses Jahres aus dem Portfolio eines Finanzinvestors übernommen hat. Nach umfangreichen geophysikalischen Studien sowie Diamant- und Reverse-Circulation-Bohrprogrammen, sei man nun erstmals in der Lage, eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung von Gabbs voranzutreiben, sagte Joe Ovsenek, President und CEO von P2.

Europas Schwäche ist Auroras Chance

Die Staaten der Europäischen Union haben sich ehrgeizigen Klimazielen verschrieben. Um sie erreichen zu können, muss allerdings in den kommenden Jahren der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch und besonders an der Stromerzeugung deutlich gesteigert werden. Das eröffnet Chancen für Aurora Solar Technologies Inc.

Element 29 erbohrt 383,75 Meter mit 0,71% Kupferäquivalent auf Elida

Element 29 Resources Inc. (TSX-V: ECU; FRA: 2IK) meldet von den ersten beiden Bohrlöchern auf seinem Kupferprojekt Elida in Peru lange, gut mineralisierte Abschnitte mit attraktiven Kupfergehalten von der Oberfläche des Grundgesteins. Bohrloch ELID019 durchteufte 383,75 Meter (m) mit 0,54 % Kupfer (Cu), 0,035 % Molybdän (Mo) und 4,2 g/t Silber (Ag) für 0,71 % Kupferäquivalent (CuEq).

Brixton Metals Corp.



Der fortgeschrittene Kupferexplorer Brixton Metals (TSXV: BBB; FRA; 8BX1) ist auf seinem 2.600 km² großen Thorn-Projekt im Goldenen Dreieck von British Columbia auf dem besten Weg, den Code des dortigen, umfangreichen Kupfer-Porphyr-Systems zu knacken. Das Unternehmen hat erfolgreich eine Reihe von Tiefenbohrungen auf dem Camp Creek Porphyr-Ziel niedergebracht, die auf den angereicherten Kern des Porphyrs abzielten. Die jüngste Bohrung THN21-184 war mit 1.198,25 Meter fast so tief wie das benachbarte Vorgängerloch THN21-183 (1.336m tief) und hat noch bessere Resultate gebracht.



Bohrung THN21-184 lieferte 821m mit 0,40% CuEq, davon 318m mit 0,69% CuEq und 14m mit 1,04% CuEq. Der Boden von Bohrloch 184 liegt 286 m von Bohrloch 183 entfernt. Bei beiden Bohrungen ist Porphyrmineralisierung in der Tiefe und in allen seitlichen Richtungen offen.

