Der Bitcoin strebt einem neuen Allzeithoch entgegen, Investoren jubeln, wer nicht dabei ist, ärgert sich. Der Hype um die Kryptowährungen geht in die Breite, immer mehr Menschen nutzen Wallets, Coin und Token.

Kryptowährungen investierbar zu machen ist ein schwieriges Geschäft. Noch immer gibt es nur wenige regulierte Handelsplätze, noch immer müssen sich Investoren in der Regel eine Wallet installieren, noch immer gelten Bitcoin & Co. als Zocker-Investments. Da kommt es gerade recht, dass in den USA mittlerweile eine ganze Welle von ETF auf den Markt drängt, die den Einstieg in Kryptowährungen einfacher, günstiger und nervenschonender machen wollen.

Die Kurse der Kryptos befeuert das aus dem simplen Zusammenhang zwischen Angebot und erwarteter Nachfrage: Das Angebot bei Bitcoin ist beschränkt, die Nachfrage nach ETF könnte groß sein, die Manager müssen sich eindecken, also steigen die Kurse. So weit so richtig. Die Einführung von Krypto-ETFs hat aber auch noch weitere Auswirkungen.