Qiagen schwankte im Zeitraum von September 2020 bis Juli dieses Jahres in einem symmetrischen Dreieck zwischen den Kursmarken von 36,00 und 46,95 Euro grob seitwärts. Im Sommer dieses Jahres nahmen sich wieder bullische Marktteilnehmern erneut die Aktie vor und erreichten eine positive Auflösung des symmetrischen Keils mit einem entsprechenden Verlaufshoch bei 48,05 Euro. Ein anschließender, aber nicht unerwarteter Pullback führte Anfang dieses Monats zeitweise in den Bereich des EMA 50 um 42,78 Euro abwärts, wo sich Qiagen wieder fangen konnte und zur Oberseite abgedreht ist. Damit wächst die Wahrscheinlichkeit auf einen Test der Jahreshochs jetzt spürbar an, darüber ist eine Rallye an das mittelfristige Zielniveau stark zu favorisieren.

138,2 % Fibo im Fokus

Ein Test der Jahreshochs bei 48,05 Euro scheint fast ausgemachte Sache zu sein, aber erst darüber dürfte die mittelfristige Zielzone gelegen um das 138,2 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke bei 51,13 Euro angesteuert werden. Dieser Umstand erlaubt frische Long-Positionen einzugehen, die Volatilität an den Aktienmärkten dürfte jedoch weiterhin hoch bleiben, was einen weiten Stopp im Falle eines Investments erfordert. Sollte der EMA 50 dagegen bärisch gekreuzt werden, ließe das lediglich Abschläge auf 41,27 Euro zu und darunter die mittelfristige Unterstützung um 39,15 Euro.