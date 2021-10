Aus charttechnischer Sicht macht der Dax – zumindest auf den ersten Blick – einen robusten Eindruck.

Aus charttechnischer Sicht macht der Dax – zumindest auf den ersten Blick – einen robusten Eindruck. Dennoch ist die Situation nicht ohne Risiken. Insbesondere das aktuell zu beobachtende Unvermögen des Index, den zentralen Widerstandsbereich um 16.000 Punkten ins Wanken zu bringen, sollte unserer Einschätzung nach zur Vorsicht mahnen.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung zum Dax hat sich somit vordergründig erst einmal nicht sonderlich viel geändert.

Rückblick. Damals hieß es unter anderem „[…] Im Dax ist zwischen den Lagern aktuell ein zäher Kampf um die Oberhand im Handelsgeschehen zu beobachten. In den vergangenen Handelstagen und –wochen verstanden es beide Seite, die Attacken der jeweils anderen Seite zu parieren. Im Ergebnis bewegt sich der Index zwischen zwei heißen Zonen, wobei sich das Handelsgeschehen zuletzt tendenziell in die Mitte des Spielfeldes verlagerte. […] Kurzum. Noch hält sich der Dax vergleichsweise stabil. Der Index konnte sogar das Handelsgeschehen zuletzt von den psychologisch wichtigen 15.000 Punkten weghalten. Doch aus dem Schneider ist der Index damit noch nicht. Das Unvermögen des Index, entscheidend über die Zone um 15.500 Punkten zu setzen, mahnt zur Vorsicht. Entsprechende Vorstöße wurden zuletzt „zurückgepfiffen“. Man kann die aktuelle Konstellation im Dax kurz und knapp wie folgt zusammenfassen: Der Index muss über die 16.000er Marke, um die Aufwärtsbewegung zu reaktivieren und darf gleichzeitig nicht unter die 15.000er Marke fallen, um nicht auf der Unterseite in Bedrängnis zu geraten.“



Die bislang recht solide US-Quartalsberichtssaison sowie die (vermeintliche) Beruhigung der Lage rund um den chinesischen Immobiliengiganten Evergrande gab den Aktienmärkten zuletzt Stabilität. Die latente Sorge vor eine Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank wirkt hingegen wie ein Ballast.

In den nächsten Handelstagen prasseln neben zahlreichen Quartalsberichten auch viele Konjunkturdaten auf die Marktakteure ein, die ebenfalls für frische Impulse sorgen könnten. Hier ein kleiner Auszug:

Montag (25.10.): u.a. ifo-Geschäftsklima (Deutschland)

Dienstag (25.10.): u.a. Verbrauchervertrauen ermittelt durch Conference Board (USA)

Mittwoch (25.10.): u.a. GfK-Konsumklima (Deutschland), Auftragseingänge langlebiger Güter (USA)

Donnerstag (25.10.): u.a. Verbraucherpreise (Deutschland), BIP (USA)

Freitag (25.10.): u.a. BIP (Deutschland), Chicagoer Einkaufsmanagerindex (USA), Verbrauchervertrauen ermittelt durch Reuters / Uni Michigan (USA)

Kurzum. Die aktuelle charttechnische Konstellation im Dax, die laufende Quartalsberichtssaison sowie die zahlreichen Konjunkturdaten kreieren eine hochgradig spannende Ausgangslage für die nächsten Handelstage. Mit aktuell knapp 15.500 Punkten befindet sich der Dax – wenn man so will – aber derzeit im charttechnischen Niemandsland. Wichtige Signale sind unverändert mit einem Ausbruch über die 16.000+ Punkte oder mit einem Rücksetzer unter die 15.000 / 14.800 Punkte zu erwarten.