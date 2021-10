Unsere letzte Kommentierung zum Nasdaq 100 überschrieben wir an dieser Stelle mit „Dunkle Wolken ziehen auf“ und thematisieren darin das zum damaligen Zeitpunkt heraufziehende Korrekturszenario…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Nasdaq 100 an dieser Stelle hieß es unter anderem „[…] In den letzten Tagen und Wochen hat sich eine Gemengelage kreiert, die nicht ohne Risiken ist. Zinssorgen flammten zuletzt immer wieder auf und versetzten insbesondere den zinssensiblen Technologiesektor in Alarmbereitschaft. Die Auswirkungen der Gemengelage sind deutlich zu erkennen. Der Index wirkt zunehmend müde. Eine kurzfristige Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung erscheint schwierig zu sein. Bislang wurden Vorstöße auf der Unterseite zügig wieder aufgefangen. Wichtige Unterstützungen blieben aus charttechnischer Sicht intakt; zumindest bis dato. […] Kurzum. Die negativen Aspekte lassen sich aktuell nicht ausblenden. Dennoch versteht es der Index bislang, Rücksetzer in Grenzen zu halten. Vor diesem Hintergrund ist es eminent wichtig, dass der Index sich weiterhin oberhalb von 14.700 Punkten halten kann. Ein signifikanter Bruch der 14.700er Zone könnte den Nasdaq 100 in arge Bedrängnis bringen. Gleichzeitig würde der vermeintlich gut ausgebaute Bereich von 14.000+ Punkten als nächste mögliche Unterstützung in den Fokus geraten. Eine untergeordnete Unterstützung ist noch im Bereich von 14.460 Punkten auszumachen. Auf der Oberseite sieht sich der Nasdaq 100 mit den Widerständen bei 15.350 Punkten sowie 15.700+ Punkten konfrontiert. Ein deutlicher Ausbruch über die 15.700+ Punkte würde das Chartbild aufhellen.“



In der Folgezeit nahm das Korrekturszenario weiter Form an. Der Unterstützungsbereich um 14.700 Punkte wurde unterschritten. Damit geriet der Aufwärtstrend in den Fokus des Handelsgeschehens und unter Druck.

Der Nasdaq 100 konnte die Attacke auf der Unterseite jedoch parieren. Die aus unserer Sicht zentrale Unterstützung bei 14.000+ Punkten blieb unberührt. Wäre es für den Index darunter gegangen, hätte dieses zu einer Neubewertung der Lage führen müssen. So aber konnte der Nasdaq 100 eine Erholung lancieren.

Der Index profitierte unter anderem vom robusten Verlauf der US-Quartalsberichtssaison, die für eine gute Stimmung unter den Marktakteuren sorgte. Gleichwohl muss man feststellen, dass die Quartalsergebnisse der Technologiekonzerne auch die eine oder andere negative Überraschungen bereit hielten. An dieser Stelle sei stellvertretend auf die Q3-Ergebnisse von Intel verwiesen, die zu einem kräftigen Kursrücksetzer bei der Aktie des Chipproduzenten führten. Das Thema Quartalsberichtssaison wird den Technologiesektor in den kommenden Tagen noch weiter in Atem halten, nähert sich diese doch nun der heißen Phase. Mit weiteren Impulsen in jedwede Richtung ist zu rechnen.

Kurzum. Der Nasdaq 100 befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer spannenden Konstellation. Mittlerweile hat sich der Index an den Widerstand bei 15.350 Punkten vorgekämpft. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, muss der Index jedoch über das bisherige 52-Wochen-Hoch bei 15.700+ Punkten laufen. Auf der Unterseite hat der Bereich um 14.400+ Punkten an Bedeutung gewonnen und sollte nun im besten Fall nicht mehr unterschritten werden. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich um 14.000+ Punkten.