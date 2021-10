In den letzten Monaten dominierte ein veritables Korrekturszenario das Handelsgeschehen bei GBP/USD.

In den letzten Monaten dominierte ein veritables Korrekturszenario das Handelsgeschehen bei GBP/USD. Aus charttechnischer Sicht wurde die Schwächephase des Pfunds durch eine Doppeltop-Formation initiiert, die im Bereich von 1,42 / 1,425 US-Dollar ausgebildet wurde.

In der Folgezeit wurde der Druck auf das Britische Pfund immer stärker. Brüche relevanter Unterstützungen befeuerten die Korrektur des Pfunds aus technischer Sicht. Die Gemengelage manifestierte sich letztendlich im Ausflug des Britischen Pfunds in Richtung 1,34 US-Dollar. Ende September / Anfang Oktober drehte dann jedoch der Wind. Das Pfund lancierte einen Erholungsversuch.

Was zunächst als Reaktion auf die vorherigen Verluste begonnen hatte, hat mittlerweile deutlich an Relevanz gewonnen. Wichtige Marken konnten vom Pfund zurückerobert werden; unter anderem ist hier der Bereich um 1,36 US-Dollar zu nennen. Die Erholung des Britischen Pfunds gewann daraufhin weiter an Kraft und Relevanz. Und es könnte weitergehen, denn aktuell erreicht GBP/USD den eminent wichtigen Widerstandsbereich 1,375 / 1,38. Der Abwärtstrend (grün), die 200-Tage-Linie, die 38-Tage-Linie sowie diverse Horizontalwiderstände bilden hier ein Cluster und stellen so für das Britische Pfund eine veritable Herausforderung dar.

Die Aufgabenstellung ist aus charttechnischer Sicht klar definiert. Ein signifikanter Ausbruch über die 1,38 US-Dollar würde dem Pfund ein wichtiges Kaufsignal liefern und ihm die Tür in Richtung 1,40 US-Dollar aufstoßen. Eine Ausdehnung der Bewegung über die 1,40 US-Dollar hinweg wäre dann auch aus Sicht des Pfunds ein weiterer Meilenstein.

Obacht ist mit Blick auf die robuste Verfassung des US-Dollar dennoch geboten. Noch ist ein Ausbruch über die 1,38 US-Dollar nicht in Sack und Tüten. Bereits ein Rücksetzer unter die 1,375 US-Dollar könnte für das Pfund zu einer Bewährungsprobe werden. Weitere wichtige Unterstützungen notieren bei 1,36 US-Dollar und 1,34 US-Dollar. Bei einem Rücksetzer unter die 1,34 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.