Unsere letzte Kommentierung zu USD/JPY an dieser Stelle überschrieben wir mit „Greenback macht Dampf!“.

Unsere letzte Kommentierung zu USD/JPY an dieser Stelle überschrieben wir mit „Greenback macht Dampf!“. Zum damaligen Zeitpunkt lief der US-Dollar mit großer Vehemenz den Widerstandsbereich um 112 JPY an. Bei einem erfolgreichen Ausbruch hätte sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 114 JPY eröffnet. Und so kam es ja dann auch…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der obere 3-Jahres-Chart auf Tagesbasis offenbart die überaus spannende Konstellation bei USD/JPY. Mit dem Ausbruch über die (ehemalige) Widerstandszone 111,0 JPY / 111,6 JPY klopft der Greenback geradewegs an den nächsten eminent wichtigen Widerstandsbereich von 112+ JPY. In den vergangenen Jahren stand die Zone um 112 JPY ein ums andere Mal im Fokus des Handelsgeschehens. Ein erfolgreicher Ausbruch des US-Dollar über die 112 JPY könnte richtungsweisenden Charakter haben. In diesem Fall würde sich dem Greenback weiteres Aufwärtspotential eröffnen. Die Bewegung könnte sich dann bis in den Bereich von 114 JPY ausdehnen. Rücksetzer sind jedoch mit einzukalkulieren. Etwaige Schwächeanfälle sollten idealerweise auf 111 JPY begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.“

Um das Ausbruchsszenario adäquat darzustellen, haben wir dieses Mal einen 5-Jahres-Chart bemüht.

Der US-Dollar ließ sich in der damaligen Konstellation nicht lange bitten und nutzte dieses Mal die Gunst der Stunde. Nachdem die 112 JPY überwunden werden konnten, entfaltete das Kaufsignal seine Wirkung. Der Greenback erreichte vergleichsweise rasch den Bereich um 114 JPY und damit den potentiellen Zielbereich. Kurzzeitig sah es sogar so aus, dass er Schwung und Dynamik würde nutzen können, um den Durchmarsch in Richtung 117,5 / 118,0 JPY zu wagen. Einsetzende Gewinnmitnahmen verhinderten dieses Szenario jedoch noch einmal. Wie weit der aktuell zu beobachtende Rücksetzer noch laufen kann, ohne aus Sicht des US-Dollar allzu viel charttechnisches Porzellan zu zerschlagen, verdeutlicht der 1-Jahres-Chart.

In den letzten Handelswochen hat sich ein steiler Aufwärtstrend herausgebildet, der den US-Dollar über die markante Widerstandszone um 112 JPY hievte. Sollte es zum Bruch dieses kurzfristigen Trends kommen, würde das Ausbruchsniveau (112 JPY) erneut in den Fokus des Marktes rücken. Darunter darf es in der aktuellen Konstellation nicht gehen, anderenfalls wäre das Ausbruchsszenario neutralisiert. Gleichzeitig müsste in diesem Fall eine Neubewertung der Situation erfolgen.

Kurzum. Unter fundamentalen Aspekten hat der US-Dollar das Momentum (noch) auf seiner Seite. Eine mögliche Straffung der US-Geldpolitik schwebt wie ein Damoklesschwert über den Markt. Zudem profitierte der US-Dollar auch zuletzt von vergleichsweise robusten US-Konjunkturdaten. Nach dem furiosen Zwischensprint des Greenbacks sollten die aktuellen Gewinnmitnahmen nicht überraschen. Solange sich diese oberhalb von 112 JPY abspielen, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich. Nur darunter sollte es nicht gehen. Dagegen würde ein Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch (114,6 JPY) das Rallyszenario reaktivieren und dem US-Dollar womöglich doch noch die Tür in Richtung 117,5 / 118,0 JPY öffnen.