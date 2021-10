Bei niedriger Silber/Gold-Ratio war Silber in der Folge Outperformer

Gold und Silber sind stark korrelierte Edelmetalle, wobei Silber wie eine Art Hebel auf Gold hat. Es fällt in schwachen Phasen stärker, erholt sich aber in den starken Phasen auch häufig kräftiger, als das gelblich schimmernde Metall.

Aus der Silber/Gold-Ratio, die wir nachfolgend in historischer Darstellung der letzten 30 Jahre sehen, lassen sich sowohl die künftig wahrscheinliche Entwicklung der Edelmetalle insgesamt, wie auch die Out- oder Underperformance von Silber gegenüber Gold herleiten. Aktuell generiert die Silber/Gold-Ratio ein Kaufsignal für Edelmetalle insgesamt und signalisiert zudem eine potenzielle Outperformance von Silber gegenüber dem Goldpreis. Diese beiden Signale haben ein Zeitfenster von 12 bis 36 Monaten. Wie sich beides in den nächsten 2 Wochen entwickeln wird, lässt sich hieraus nicht seriös herleiten. Die Aussagekraft ist mittel- bis langfristig auf den besagten Zeitraum bezogen.

Vergleicht man die aktuelle Ausgangslage mit den historischen Situationen, so ergibt sich ein Mindestziel von 40$ für den Silberpreis auf Sicht von 12 bis 36 Monaten. Darum baue ich in diesen Monaten (bis Jahresende) in mehreren Tranchen Call-Positionen auf. Aktuell kaufe ich zum Beispiel einen 5-fach gehebelten Call-Optionsschein von Morgan Stanley mit einer Laufzeit bis September 2022 und einer Basis von 24 Dollar (am Geld/leicht im Geld).

Hier die Produktdaten: