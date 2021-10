BASF, SVOLT Partner in Battery Materials Development, Recycling Solutions Autor: PLX AI | 25.10.2021, 09:04 | | 53 0 | 0 25.10.2021, 09:04 | (PLX AI) – BASF and SVOLT form partnership to advance battery materials development and battery recycling solutions globally.Partnership will combine the strengths of both parties on cell manufacturing, cathode active materials and battery recycling … (PLX AI) – BASF and SVOLT form partnership to advance battery materials development and battery recycling solutions globally.Partnership will combine the strengths of both parties on cell manufacturing, cathode active materials and battery recycling … (PLX AI) – BASF and SVOLT form partnership to advance battery materials development and battery recycling solutions globally.

Partnership will combine the strengths of both parties on cell manufacturing, cathode active materials and battery recycling to accelerate global progress towards carbon neutrality

Companies will cooperate in cathode active materials (CAM) development, raw materials supply and battery recycling for SVOLT’s battery cells BASF Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

BASF Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer