Das wird eine entscheidende Woche für die Aktienmärkte! Alle fünf großen US-Tech-Konzerne werde ihr Zahlen vorlegen - und die bisherige US-Berichtssaison hat gezeigt, dass Enttäuschungen (IBM, Intel, Snap, Beyond Meat) m

Das wird eine entscheidende Woche für die Aktienmärkte! Alle fünf großen US-Tech-Konzerne werde ihr Zahlen vorlegen - und die bisherige US-Berichtssaison hat gezeigt, dass Enttäuschungen (IBM, Intel, Snap, Beyond Meat) massiv abverkauft werden! Dennoch handeln die amerikanischen Aktienmärkte auf Allzeithoch - aber damit die Kurse weiter steigen, müssen auch die Aktien der großen fünf Tech-Firmen Apple, Amazon, Microsoft, Google und Facebook weiter steigen. Heute die Zahlen von Facebook - die Aktie zuletzt stärker unter Druck, nachdem der politische Gegenwind größer wird. In Deutschland dürfte der ifo Index den vierten Rückgang in Folge zeigen..

Hinweise aus Video:

1. Gold als sicherer Hafen – Bitcoin dagegen eine „Tulpen-Blase“?

2. Gold, Silber, Kupfer: Jetzt oder nie?

Das Video "Aktienmärkte: In dieser Woche knallt es!" sehen Sie hier..