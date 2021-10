Kann die Sartorius Vz.-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf ihr altes Hoch zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Die neu in den DAX aufgenommene Vorzugsaktie des Laborausrüsters Sartorius (ISIN:DE0007165631) legte im Sommer 2021 eine Rally hin, die am 8.9.21 bei 599,60 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Danach geriet der Aktienkurs massiv unter Druck und gab bis zum 12.10.21 auf bis zu 483,30 Euro nach. Nach der Veröffentlichung der positiven Quartalszahlen und der Bestätigung des Ausblicks vollführte die Aktie massive Kursschwankungen zwischen 512 und 574 Euro. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Sartorius Vz.-Aktie bei 564,40 Euro.

Über die zukünftige Kursentwicklung der Aktie sind sich die Experten keinesfalls einig. Während die UBS-Analysten die Aktie mit einem Kursziel von 324 Euro als „Verkauf“ einstufen, hob die Investmentbank Warburg Research im Zuge einer Kaufempfehlung sogar das Kursziel von 632 auf 640 Euro an. Kann die hochvolatile Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das alte Hoch bei 599,60 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.