Kann sich die Software nach ihrem Absturz in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 40 Euro erholen, dann n wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nachdem die Software-Aktie (ISIN: DE000A2GS401) am 31.8.21 bei 44 Euro auf ein neues Jahreshoch zulegen konnte, ging es mit dem Aktienkurs volatil nach unten. Vor allem die „Anpassung“ der Erwartungen für das digitale Business wurde von Anlegern nicht positiv aufgenommen. Am 19.10.21 brach der Aktienkurs auf Schlusskursbasis um nahezu 11 Prozent auf 36,80 Euro ein, um sich in den nächsten Tagen geringfügig auf ihr aktuelles Niveau bei 37,16 Euro zu erholen.

Erfüllen sich die positiven Prognosen jener Experten, die die Software-Aktie in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 50 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfehlen, dann könnte sich das ermäßigte Niveau durchaus zum Einstieg in die Aktie eignen. Kann sich die Software-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 40 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.