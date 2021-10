Am Mittwoch sprangen die Vorzüge um 9% auf 88,60 Euro. Allzeithoch!

Am Mittwoch sprangen die Vorzüge um 9% auf 88,60 Euro. Allzeithoch! In den letzten zehn Jahren ist der Kurs um 550% explodiert. Der beste Wert in unserem Value Depot! Die Börse feiert, daß Sixt neue Rekordergebnisse ins Visier nimmt. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen setzt der Autovermieter die Jahresprognose hoch. Sixt rechnet nunmehr für den laufenden Turnus mit einem Konzerngewinn vor Steuern in einer Spanne von 390 bis 450 Millionen. Im September dagegen hatte Sixt „erst“ einen Gewinn von 330 Millionen in Aussicht gestellt. Gegenüber der ersten Prognose vom Juli (190 bis 220 Millionen) hat der Vorstand die Gewinnprognose mehr als verdoppelt. Tritt die neue Planung tatsächlich ein, bedeutete dies einen neuen Rekordgewinn. Die bisherige Bestmarke wurde im Vorkrisenjahr 2019 mit 308 Millionen erreicht. Im Coronajahr klappte dagegen das Geschäft zusammen: 2020 gingen 82 Millionen über die Wupper, die Erlöse erreichten nur 1,5 Milliarden. Aktuell erwartet die Unternehmensleitung für 2021 den Umsatz in einer Range zwischen 2,1 und 2,2 Milliarden. Der neue Ausblick übertrifft die Erwartungen der Analysten. Der deutsche Marktführer profitiert insbesondere von seiner Internationalisierungsstrategie. Freude macht vor allem die Expansion in den USA. Auf dem größten Vermietmarkt der Welt sind die Pullacher inzwischen die Nummer 4. Sixt ist in den Staaten inzwischen an 25 der 30 wichtigsten Flughäfen vertreten. Am Airport in Miami ist man sogar der größte Anbieter. Auch in Europa hat Sixt zuletzt weitere Marktanteile gewonnen. Interessanterweise profitiert der Autovermieter indirekt vom Chipmangel in der Autoindustrie. Das deckelt die Zahl der auf dem Markt vorhandenen Mietwagen und schraubt das Preisniveau nach oben. Sixt erntet auch die Früchte der Investitionen in die Digitalisierung. Hier ist der Autovermieter anderen Anbietern voraus. Im dritten Quartal, also in der Urlaubszeit, profitierte der Autovermieter von der zurückgekehrten Reiselust. Von Anfang Juli bis Ende September gingen 795 Millionen durch die Bücher, der operative Gewinn erreichte 253 Millionen. Im Vorjahr lagen Umsatz und Gewinn mit 460 Millionen und 68 Millionen weit niedriger. Bemerkenswert der große Spread zwischen Stämmen (152 Euro) und den Vorzügen (89 Euro) von 70%. Wir bevorzugen die „billigeren“ Vorzüge. Die sind breit gestreut, während sich die Stämme zum größten Teil bei der Familie Sixt befinden. Fazit: Sixt geht gestärkt aus der Krise hervor. Die Aktie ist ein klarer Kauf!