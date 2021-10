Donald Trumps Medienunternehmen will per SPAC an die Börse. Das sorgt für eine Kursrallye beim Börsenmantel DWAC. Doch Analysten warnen: Trumps Aktienkonzerne hatten Anlegern in der Vergangenheit hohe Verluste beschert.

Die Aktie der US-Mantelgesellschaft 'Digital World Acquisition Corp (DWAC)' ist seit vergangenem Mittwoch um mehr als 846 Prozent gestiegen. Der Grund: DWAC will das Medienunternehmen 'Trump Media & Technology Group (TMTG)', das dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gehört, übernehmen und an die Börse bringen. TMTG hatte kürzlich verkündet, dass es eine eigene Onlineplattform mit dem Namen Truth Social auf den Markt bringen wolle. Diese solle etablierten Social-Media-Unternehmen wie Twitter und Facebook Konkurrenz machen. Donald Trump ist schon länger bei Twitter, Facebook und YouTube gesperrt, da er dort mehrfach Falschmeldungen und Hassbotschaften verbreitet haben soll.