Analyse Chinas Internetaktien kommen zurück

Es war ein katastrophales Jahr für chinesischen Internetaktien. Die strikten Maßnahmen der chinesischen Behörden hatten vor einem Jahr begonnen. Der Gründer von ALIBABA Jack Ma, war für einige Wochen aus der Öffentlichkeit verschwunden, die Emission von ANT FINANCIAL wurde auf Eis gelegt und in der Folge gab es massive Kursverluste bei chinesischen Technologiewerten. Die erfolgsverwöhnten Aktionäre staunten nicht schlecht als die chinesische Regierung die disziplinarischen Maßnahmen über die Interessen der Investoren stellte und damit der eigenen Wirtschaft schadete. Jetzt deutet sich an, dass sich das Blatt wendet. Lesen Sie in unserer Analyse, wo und wie wir den Einstieg empfehlen.

Die Bodenbildung bei chinesischen Technologiewerten insbesondere aus dem Internetsektor hat in den letzten zwei Monaten Gestalt angenommen. Viele wichtige Player konnten in den letzten Wochen Kursgewinne zwischen zehn und 20 Prozent verbuchen. Der Absturz vorher war allerdings auch beispiellos. Das Schwergewicht ALIBABA etwa, ist von 319 US- Dollar im Oktober 2020 auf unter 140 US-Dollar zu Beginn diesen Monats gefallen. Das entspricht einem Verlust von rund 57%. Von diesem Tief hat sich die Aktie inzwischen wieder um über 20 % erholt. Im Chart sieht das so aus: