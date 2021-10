Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Diskrepanz zwischen den lethargischen Indizes und der Dynamik bei vielen Einzelwerten. Wir schauen auf die sensationellen Zahlen von TESLA und kommentieren den Kursrutsch bei SGL CARBON. Außerdem im Fokus: der französischen Impfstoffhersteller NOVAVAX.

New York tendierte gestern uneinheitlich. Während der S&P500 und der DOW JONES mit rund +0,4% moderat zulegen konnten, musste der technologielastige NASDAQ100 einen kleinen Verlust von -0,14% hinnehmen. Der DAX tendierte gestern bei geringen Schwankungen seitwärts und startet heute früh mit einem moderaten Abschlag in den frühen Handel. Die Umsätze sind weiter unterdurchschnittlich die Volatilität bleibt gering. Die Bewegungen in den Indizes kommen zwar unspektakulär daher aber der Blick auf die Einzelwerte verrät, dass sich einiges tut. Chancen und Risiken werden in den breit gefächerten Indizes nicht in ihrer vollen Breite abgebildet. Das liegt in der Natur der Sache, genau dafür sind Indizes gedacht. Es sei nur in Erinnerung gerufen, dass in solchen Phasen wie jetzt ein Blick auf die Einzelwerte und die Ergebnisse wichtig ist, weil die Indizes das volle Spektrum nicht abbilden, eben weil sie nur einen Mittelwert darstellen. Deshalb zu den Unternehmen: