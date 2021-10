Bereits seit dem Frühjahr 2020 läuft eine starke Erholungsbewegung beim US-Rohölkonzern und brachte Kursgewinne bis an 114,00 US-Dollar und somit den langfristigen Abwärtstrend bestehend seit Anfang 2018 hervor. Nun werden sich Bullen in diesem Bereich beweisen müssen, ob ein größeres Folgekaufsignal zustande kommt. Aus technischer Sicht wären weitere Gewinne in einer dritten Kaufwelle möglich. Im Bereich des Abwärtstrends ist allerdings mit erhöhter Volatilität zu rechnen!

Gewinne sichern!

Wer bereits Long-Positionen auf Chevron abgeschlossen hatte, sollte diese mit einem Stopp mindestens auf 105,00 US-Dollar absichern. Ein Kursanstieg über 115,50 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis würde die Annahme einer weiteren starken Aufwärtsbewegung in den Bereich zwischen 122,62 und 127,34 US-Dollar merklich befeuern. Kurzzeitig sollte man sich jedoch auch auf Kursrücksetzer zumindest auf 110,00 US-Dollar einstellen, eine weitere Unterstützung findet Chevron um 106,17 US-Dollar. Ins bärische Lager wechselt die Aktie dagegen erst unterhalb von 90,00 US-Dollar.