BE Semiconductor Q3 Earnings Top Expectations; Sees Revenue Decrease in Q4 Autor: PLX AI | 26.10.2021, 07:05 | | 38 0 | 0 26.10.2021, 07:05 | (PLX AI) – BE Semiconductor Q3 revenue EUR 208.3 million vs. estimate EUR 207 million.Q3 net income EUR 84.2 million vs. estimate EUR 78 millionQ3 gross margin 60.4% vs. estimate 60.8%Q3 orders EUR 209.2 millionQ4-21 revenue to decrease … (PLX AI) – BE Semiconductor Q3 revenue EUR 208.3 million vs. estimate EUR 207 million.Q3 net income EUR 84.2 million vs. estimate EUR 78 millionQ3 gross margin 60.4% vs. estimate 60.8%Q3 orders EUR 209.2 millionQ4-21 revenue to decrease … (PLX AI) – BE Semiconductor Q3 revenue EUR 208.3 million vs. estimate EUR 207 million.

Q3 net income EUR 84.2 million vs. estimate EUR 78 million

Q3 gross margin 60.4% vs. estimate 60.8%

Q3 orders EUR 209.2 million

Q4-21 revenue to decrease approximately 5-15% vs. Q3-21 as new products are introduced, capacity added in 2021 is deployed and typical H2 seasonal trends

Revenue expected to rise 60-80% vs. Q4-20 highlighting ongoing market strength

Gross margin of 59-61% at similar levels as reported in Q3-21 BE Semiconductor Industries Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

BE Semiconductor Industries Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer