Crayon Group Q3 Revenue Higher Than Expected; Raises Guidance Autor: PLX AI | 26.10.2021, 07:18 | | 21 0 | 0 26.10.2021, 07:18 | (PLX AI) – Crayon Group Q3 revenue NOK 5,147 million vs. estimate NOK 4,825 million.

Adjusted EBITDA of NOK 81.4 million, up from NOK 64 million in Q3 2020

Raising 2021 and mid-term guidance

Now sees 2021 gross profit growth 28-30% from 20-25% previously

Now sees adj. EBITDA as share of gross profit 20-21% from 20% previously

Midterm sees gross profit growth 20%, up from 15-20% previously

Midterm sees adjusted EBITDA as share of gross profit gradually increase to 22% instead of 19% as before

Sees Continued strong growth momentum from investments into the business; Rhipe consolidated in November/December



