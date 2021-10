KPN Q3 Earnings Top Expectations; On Track for FY Outlook Autor: PLX AI | 26.10.2021, 07:34 | | 25 0 | 0 26.10.2021, 07:34 | (PLX AI) – KPN Q3 adjusted revenue EUR 1,312 million vs. estimate EUR 1,293 million.Q3 adjusted EBITDA EUR 607 million vs. estimate EUR 606 millionQ3 EBIT EUR 281 million vs. estimate EUR 251 millionQ3 net income EUR 185 million vs. estimate EUR 149 … (PLX AI) – KPN Q3 adjusted revenue EUR 1,312 million vs. estimate EUR 1,293 million.Q3 adjusted EBITDA EUR 607 million vs. estimate EUR 606 millionQ3 EBIT EUR 281 million vs. estimate EUR 251 millionQ3 net income EUR 185 million vs. estimate EUR 149 … (PLX AI) – KPN Q3 adjusted revenue EUR 1,312 million vs. estimate EUR 1,293 million.

Q3 adjusted EBITDA EUR 607 million vs. estimate EUR 606 million

Q3 EBIT EUR 281 million vs. estimate EUR 251 million

Q3 net income EUR 185 million vs. estimate EUR 149 million

Q3 capex EUR 259 million

Says on track for FY outlook

Ongoing strong mobile base momentum in Consumer and Business (+67k postpaid net adds)

Sequential Consumer mobile service revenue growth (+2.4% y-on-y) driven by growing base and ARPU



