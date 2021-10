Evotec Issues Preliminary 9-Month Earnings Ranges

(PLX AI) – Evotec 9M 2021 REVENUES EXPECTED TO BE IN THE RANGE OF € 425 - 435 MEvotec 9M ADJUSTED EBITDA TO BE IN THE RANGE OF € 68 - 72 M

Evotec 9M ADJUSTED EBITDA TO BE IN THE RANGE OF € 68 - 72 M