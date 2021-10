Husqvarna Buys Orbit Irrigation for $480 Million Autor: PLX AI | 26.10.2021, 08:06 | | 30 0 | 0 26.10.2021, 08:06 | (PLX AI) – Husqvarna Group to acquire Orbit Irrigation in the U.S., at enterprise value of USD 480 million.Orbit, a provider of residential watering solutions, will become part of Husqvarna Group's Gardena DivisionOrbit’s net sales during the last … (PLX AI) – Husqvarna Group to acquire Orbit Irrigation in the U.S., at enterprise value of USD 480 million.Orbit, a provider of residential watering solutions, will become part of Husqvarna Group's Gardena DivisionOrbit’s net sales during the last … (PLX AI) – Husqvarna Group to acquire Orbit Irrigation in the U.S., at enterprise value of USD 480 million.

Orbit, a provider of residential watering solutions, will become part of Husqvarna Group's Gardena Division

Orbit’s net sales during the last 12 months amounted to approximately USD 320 million with an operating margin slightly below Husqvarna Group average Husqvarna (B) Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Husqvarna (B) Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer