Gold über 1.800 $/oz

Präsident des Europäischen Rechnungshof Klaus-Heiner Lehne: „Die EU subventioniert zum Beispiel den Export von Fleisch, obwohl der Konsum von Fleisch dem Klima schadet. Außerdem sollten Moorflächen renaturiert werden, damit dort CO2 gebunden wird – gleichzeitig gibt es Unterstützung für Bauern, die diese Flächen nutzen. Die EU fördert auch die industrielle Agrarproduktion, obwohl der Auftrag eigentlich ist, die bäuerlichen Strukturen in den Dörfern zu erhalten. Und wir produzieren Umweltschäden, die wir dann durch Umweltprogramme wieder kompensieren wollen“.Kommentar: Mit solchen Banalitäten wird von den wirklichen Fehlentwicklungen abgelenkt.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 49.994 Euro/kg, Vortag 49.613 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 24,39 $/oz, Vortag 24,45 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 1.050 $/oz, Vortag 1.041 $/oz). Palladium steigt (aktueller Preis 1.978 $/oz, Vortag 1.956 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1,5 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 85,93 $/barrel, Vortag 86,22 $/barrel).